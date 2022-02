Bundesheer prüft jetzt Fehler bei Lollipop-Tests

Prüf-Ergebnissse für nächste Woche erwartet

In der Vorwoche gab es laut Land 15 Rückmeldungen über Produktionsfehler bei gewissen Lollipoptests. Der Hersteller sei in Kontakt mit dem Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen. Parallel dazu hat die Bundesbeschaffung GmbH eine Prüfung durch Bundesheer-Spezialisten (Amt für Rüstungs- und Abwehrtechnik) in Auftrag gegeben. In der nächsten Woche soll es Erkenntnisse geben.