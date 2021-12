Lollipop-Tests in steirischen Kindergärten starten

Nun kommt die flächendeckende Ausrollung in der Steiermark: Welche Kinder sollen die Tests anwenden?

Vorgesehen sind sie für Kinder zwischen drei und sechs Jahren, also in den Kindergärten, da in diesem Alter die Durchführung der Tests gut gelingt. In den Kinderkrippen sind sie nicht flächendeckend vorgesehen. Bei Wiki hat man aber hier ebenfalls gute Erfahrungen gemacht und bietet sie daher auch in den Kinderkrippen an.