Österreicher wollen 2022 wieder mehr sparen

Zurückzuführen sei dieser Rückgang auf die gestiegene Anzahl von Personen, die eine Finanzierung von bis zu 5000 Euro planen (31 Prozent, plus neun Prozentpunkte). Gleichzeitig sei die Zahl derer, die einen Bankkredit oder ein Bauspardarlehen von 5001 Euro bis 50.000 Euro in Betracht ziehen, von 33 auf 25 Prozent zurückgegangen, so die Spar- und Kreditprognose der Erste Bank.