Starker Trend zum Sparen setzt sich fort

Klassiker verlieren nicht an Beliebtheit

Obwohl Wertpapiere immer beliebter werden und das Spar- und Bausparbuch im vergangenen Jahrzehnt stark verloren haben, liegen die Klassiker noch immer deutlich in Führung: Ein Sparbuch haben 74 Prozent der Befragten (2011: 86 Prozent), ein Bausparbuch 53 Prozent (64 Prozent) und eine Lebensversicherung 43 Prozent (46 Prozent). Anlagen in Wertpapiere sind seit 2011 von 27 auf 33 Prozent gestiegen, eine private Pensionsvorsorge haben 22 Prozent.