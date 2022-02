Große Pläne? Schwindel um den Elektroflitzer Uniti

„Wir haben es nicht geschafft, das für unsere Uniti-One-Fabrik nötige Kapital einzuheben, also haben wir taktisch eine existierende Plattform und Produktionslinie genutzt (Anm.: die des Zhidou D3).“ Das sei in der Autoindustrie so üblich, behauptet Horne und fordert uns auf, uns per Google-Suche über Fahrzeuge mit identischer Plattform kundig zu machen. Horne: „Wir wollen den Uniti Zero einführen und einen finanziellen Grundstock aufbauen, um wie geplant den Uniti One zu bauen.“