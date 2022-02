Wirbel um „weiße Chats“ der Ärzte über Impfgegner

Doch genau diesen respektvollen Umgang vermissen die Freiheitlichen. Denn an anderer Stelle soll ein Mitglied zum Thema Triage gepostet haben: „Wenn die Covidler schneller hopsgehen würden, dann hätten wir keine Probleme.“ Hafenecker ist sich sicher, dass Szekeres und Mückstein diese oder ähnliche Kommentare gelesen haben. Den Minister will der blaue Fraktionsführer im Untersuchungsausschuss mit einer parlamentarischen Anfrage konfrontieren. „Ein solch abartiger Umgang mit Patienten darf nicht folgenlos bleiben!“ Hafenecker forderte auch die sofortige Abberufung des oben erwähnten Infektiologen von seinen Funktionen im Impfgremium und in der Ampel-Kommission.