Impfpflicht angezählt: Jetzt legt Doskozil nach!

Nach Kärntens Peter Kaiser (SPÖ) und Salzburgs Wilfried Haslauer (ÖVP) zählt innerhalb eines Tages nun bereits der dritte Landeshauptmann die umstrittene allgemeine Corona-Impfpflicht an. Hans Peter Doskozil (SPÖ), der sich bereits in der Vergangenheit skeptisch geäußert hatte, legte am Mittwoch nach: Die Bundesregierung agiere „planlos“ und müsse „endlich eine klare Strategie“ vorlegen.