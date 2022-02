Crashlenker ließ verletzten Beifahrer Auto zurück

„Dass Sie die Verletzungen des Opfers verschuldet haben, liegt auf der Hand. Deshalb führte an einem Schuldspruch auch kein Weg vorbei“, erklärte der Herr Rat am Dienstag dem verurteilten Unglückslenker am Landesgericht Feldkirch. Immerhin handelte es sich bei den Verletzungen um eine Gehirnblutung, einen Lungenriss und mehrere Knochenbrüche. Der 20-Jährige ist einsichtig.