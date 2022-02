Pechvogel überfiel Glückspilz: Prozess in Graz

Tabletten und Alkohol - so rechtfertigt der gebürtige Bosnier seine Attacke auf den 74-Jährigen. „Nüchtern würde ich nie einen alten Mann überfallen“, beteuert er. Nach dem Motto: Auch Gauner haben einen Ehrenkodex. „Waren Sie neidisch auf den Gewinn?“, will Richter Andreas Rom wissen. „Ja. Ich hab an dem Abend viel Geld verloren.“