Das Festival wird zum Freudenfest für Filmfans

Zur Eröffnung haben sich die Festivalmacher für das Unerwartete entschieden: „Mit ,Sonne‘ schenkt die irakische Filmemacherin Kurdwin Ayub der Diagonale einen ganz außergewöhnlichen Film. Bereits mit ihren betörenden Musikvideos, aberwitzigen und bissigen Kurzfilmen und ihrem Dokumentarfilmdebüt ,Paradies! Paradies!‘ zeigte sie auf, dass die Beschreibung der Gegenwart unterschiedlichste filmische Formen erfordert. Ayub verdichtet hier ihre ästhetisch waghalsigen Manöver, ihren Humor und ihr gewieftes Sprachgefühl für den Jargon der Jugend zu einem radikalen Spielfilm“, zeigen sich Peter Schernhuber und Sebastian Höglinger von dem Streifen der in Wien lebenden Regisseurin begeistert. Zu sehen ist „Sonne“ am 5. April wie gewohnt in der Grazer Helmut-List-Halle.