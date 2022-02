Neue App verrät, welches Essen krank macht

Bauchschmerzen, Durchfall, Blähbauch mit und ohne Gasabgängen sowie Übelkeit können viele Ursachen haben. Dahinterstecken kann auch eine Unverträglichkeit von Zucker, Stärken und Fasern, wie sie etwa in Obst, Getreide, Gemüse und Milchprodukten enthalten sind. Eine in Wien und Graz entwickelte Handy-App soll dabei helfen, solche Kohlehydrateintoleranzen zu erkennen und zu entscheiden, was man nach wie vor in welcher Menge essen kann.