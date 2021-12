Steuerakt Wolf: „Du bist die H… der Reichen“

Wie berichtet, gab es neben Razzien in Wohnungen auch eine sogenannte Amtshilfe bei der Behörde Baden/Mödling. Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) versprach in der heiklen Causa „volle Aufklärung“. Im Mittelpunkt steht ein Steuerstreit um Millionen-Einkünfte von Wolf in der Schweiz. Dabei vermutet die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft Interventionen durch den Großinvestor beim damaligen Generalsekretär im Finanzministerium, Thomas Schmid. Offenbar erfolgreich.