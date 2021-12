Ex-Minister sind bei Chats „Grausbirnen gekommen“

Kaffee-Angebot von Anschober an Kurz

Rudolf Anschober verortet den Bruch innerhalb der ÖVP an jenem Zeitpunkt, als die Chats öffentlich wurden: „Mir sind die Grausbirnen gekommen. Da ist es gekippt“. Auch sonst berichtet der Ex-Minister sehr offen: Er erzählt, dass der Ex-Kanzler zu Beginn der Pandemie in Sachen Schutzmaßnahmen sogar „offensiver“ als er selbst gewesen sei, „dann hat sich das gedreht und er hat zu bremsen begonnen“. Er möchte diese Zeit „bei einem guten Kaffee“ mit Kurz aufarbeiten.