Schmid-Chat: „Finanzminister Benko. Wäre cool“

Mögliche Zahlungen an die Türkisen?

Die WKStA meint, es könne nicht ausgeschlossen werden, dass es dabei um das „Projekt Ballhausplatz“ (Machtübernahme innerhalb der ÖVP von Kurz & Co. 2017) gegangen sei und es mögliche Zahlungen von Benko an die Türkisen gegeben habe. Der Milliardär hat dies stets bestritten.