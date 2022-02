Erste Partei für Auslieferung von Wöginger

FPÖ: Auslieferung für gründliche Ermittlung nötig

Christian Hafenecker, FPÖ-Fraktionsvorsitzender im ÖVP-Korruptions-Untersuchungsausschuss, sprach sich für die Auslieferung Wögingers aus, um die Vorwürfe aufklären zu können. „Wo Thomas Schmid und das Finanzministerium draufstehen, ist meistens ÖVP-Korruption drinnen“, kritisierte er in einer Aussendung angesichts des aufgetauchten Chatverkehrs zu einer Postenbesetzung am Finanzamt Braunau. Die türkise ÖVP habe „das Land in einen Selbstbedienungsladen umgebaut“, so Hafenecker. Um hier gründlich zu ermitteln, müsse die Immunität Wögingers aufgehoben werden.