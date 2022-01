OGH-Vizepräsidentin zieht sich wegen Chats zurück

Nach der Veröffentlichung von Chatnachrichten über angeblichen Postenschacher rumort es gewaltig in der heimischen Justiz. Der Oberste Gerichtshof (OGH) zog nun erste Konsequenzen und zieht OGH-Vizepräsidentin Eva Marek ab sofort von ihren Leitungs- oder sonstigen Aufgaben der Justizverwaltung ab. Die Chats seien dazu geeignet, das Vertrauen der Bevölkerung in die Unabhängigkeit der Rechtsprechung zu gefährden, so die Begründung des OGH in einer Pressemitteilung.