Kurt Absolon: Der Zeichner mit der Grasharfe

In Kurt Absolons Werk kommen alle Ebenen der Seele, wie Leben und Tod, Schönheit und Vergänglichkeit, Mensch und Natur zum Vorschein. Aber über vielen, gerade in Arbeiten der frühen 1950er Jahre, liegt eine beklemmende Düsternis, da Absolon dabei tief in das menschliche Unterbewusstsein eintaucht. Einige Jahre zuvor wurde der Tod zu seinem ständigen Begleiter. Der 1925 Geborene erlebte als Soldat die Schrecken des Krieges. Dieses für seine Generation so typische Trauma verarbeitete der begnadete Zeichner, der vielfach im gleichen Atemzug mit Alfred Kubin genannt wird, durch albtraumhaft skizzierte Landschaften.