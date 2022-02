Sperrstunden-Sünder trat Polizist gegen den Kopf

Wilde Szenen spielten sich in der Nacht auf Sonntag in Kitzbühel in Tirol ab: Nachdem die Polizei im Zuge von Kontrollen in einem Lokal Sperrstunden-Sünder ertappt hatte, rastete einer der Dänen derart aus, dass er festgenommen werden musste. Doch damit nicht genug: Während der Fahrt zum Posten trat der rabiate Nachtschwärmer dem Lenker gegen den Kopf und versuchte einen anderen Beamten zu beißen.