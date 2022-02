Zwei Tote bei Schleudercrash auf Schneefahrbahn

Am Freitagnachmittag kam es im benachbarten Schweizer Kanton Graubünden zu einem schrecklichen Verkehrsunfall. Auf schneeglatter Fahrbahn war in Lenzerheide ein Pkw ins Schleudern gekommen und mit einem Postbus kollidiert. Beide Pkw-Insassen wurden so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle verstarben.