GOING FOR GOLD - keine Selbstverständlichkeit

Alltag für den Verantwortlichen des GOING FOR GOLD-Projekts des Vorarlberger Skiverbands. Alltag, aber alles andere als eine Selbstverständlichkeit. Mit dem Ziel, wieder Medaillen nach Vorarlberg zu holen, wurde vor zehn Jahren ein Projekt ins Leben gerufen, das dem heimischen Skisport zu einem großen Schritt nach vorne verhelfen sollte. Podestplätze schienen damals außer Reichweite, die Vision einer Olympiamedaille fast utopisch. 2022 stehen nun vier Vorarlberger Alpine bei den Spielen in Peking am Start. Alle mit realistischen Medaillenchancen. Ein Produkt der GOING FOR GOLD-Initiative? Anteil hat dieses Projekt mit Sicherheit. Was aber steckt genau dahinter?