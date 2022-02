Chinesen vertrauen auf Doppelmayr-Seilbahnen

In Yanqing, das 74 Kilometer nordwestlich von Peking liegt, finden die alpinen Skiwettbewerbe statt. Alle neuen Seilbahnen - neun an der Zahl - wurden Doppelmayr geplant, produziert und gebaut. Auch in Zhangjiakou, wo unter anderem die Snowboarder, Freestyler und Nordischen im Einsatz sein werden, setzt man auf Technik aus dem Ländle - insgesamt fünf Hochgeschwindigkeits-Seilbahnen hat das Wolfurter Unternehmen in der Region errichtet.