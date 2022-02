NEOS sehen die Wahl als „Chance für beste Bildung“

Werkunterricht in Kellerräumen

Auch in der zweitgrößten Stadt Tirols, in Kufstein, wird mit NEOS-Bürgermeisterkandidatin Birgit Obermüller eine Schulleiterin in die Wahl gehen. „Gerade Kinder mit anderer Erstsprache als Deutsch sollten Ganztagskrippen, Ganztagskindergärten und Ganztagsschulen nützen - aber genau sie nützen diese Angebote am wenigsten.“