Nein zu Olympia in Tirol

Egal ob meterhoch Schnee liegen würde oder nicht: In Innsbruck und damit in Tirol wird nach den Olympischen Spielen 1964 und 1976 hundertprozentig nie mehr diese Veranstaltung stattfinden. Schon mehrfach gab die Tiroler Bevölkerung diesem Ansinnen den sprichwörtlichen Laufpass, um sportlich zu bleiben. Zuletzt 2017, als 53,2% dagegen stimmten. Auch 1993 gab es ein Nein. Die Abstimmung 1997 wird hingegen als Kuriosum in die Geschichte eingehen. Denn die Mehrheit in Tirol (69%) war dafür, allerdings fiel in der Landeshauptstadt Innsbruck das Votum dagegen (52,6%) aus. Für den damaligen Innsbrucker Bürgermeister Herwig van Staa Grund genug, sich von Olympia abzuwenden.