Schallenberg blieb mit Amtskollege in Lift stecken

Österreichs Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) hat am Mittwoch Armenien besucht. Neben mehreren Programmpunkten kam es auch zu einem außerplanmäßigen Aufenthalt. Schallenberg und sein armenischer Amtskollege Ararat Mirsojan saßen in einem Aufzug fest, der steckengeblieben war. Schallenberg nahm den Vorfall mit Humor: In solchen Momenten, in denen man einander sehr nahekomme, zeige sich sehr schnell, ob die persönliche Chemie stimme. „Ich kann Ihnen versichern, dass sie in diesem Fall stimmt“, scherzte er.