Regierung muss mehr Druck auf Israel ausüben

Von einer „klaren Verletzung des humanitären Völkerrechts“ sprach Laura Leyser, Geschäftsführerin von Ärzte ohne Grenzen Österreich, bei einer Pressekonferenz in Wien. Ihr Aufruf solle allerdings in „keinster Weise den Angriff der Hamas relativieren“, betonte sie. Hilfsorganisationen sei es „fast nicht mehr möglich, zu helfen“, so Leyser, „bald vielleicht gar nicht mehr“.