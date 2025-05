EU-Diplomaten: Jetzt ist die Schattenflotte dran

Hintergrund seien die Umstellung auf eine Kriegswirtschaft und die Auswirkungen westlicher Sanktionen, hieß es in einer am Dienstag vorgestellten Analyse des Stockholm Institute of Transition Economics (Site). Der Bericht wurde als Hintergrundmaterial für die EU-Finanzminister angefertigt. „Die fiskalischen Anreize der Kriegswirtschaft haben die Wirtschaft kurzfristig über Wasser gehalten“, heißt es in dem Bericht.