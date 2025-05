Fußfessel für Häftlinge wird ausgeweitet

Handyverbot in Justizanstalten kommt

Darüber hinaus kommt ein Handyverbot für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Justizanstalten. So sollen Fälle, in denen zuletzt Handys in Gefängnisse geschmuggelt wurden, verhindert werden. Ausnahmen gibt es, wenn die Mobiltelefone dienstlich nötig sind, etwa bei der Justizwache, oder im Einzelfall zugelassen sind. Gesetzlich wird auch die Möglichkeit zum Einsatz von Störsendern geschaffen. Beamtinnen und Beamte der Justizwache können künftig mit Bodycams sowie neuen Dienstwaffen wie Teasern oder Pfefferspray ausgestattet werden.