Was arme Familien mit 100 Euro machen

Obwohl Österreich unter den Top 20 der reichsten Länder der Welt rangiert, ist jedes fünfte Kind armutsbetroffen. Ein Viertel davon lebt in Wien. Die Volkshilfe hat anhand von 500 Familien ermittlet, woran es den Kindern mangelt. Kleidung und Lebensmittel stehen ganz oben auf der Liste. Aber auch Computer und Drucker - in diesen Zeiten besonders wichtig für Schüler - fehlen den Haushalten. Im Zuge eines Projekts wurden 1200 Kinder mit je 100 Euro monatlich unterstützt.

