Viele Gemeinden wollen Geld für „Teilzeitbürger“

Bürgermeister heizen Debatte an

Ein Ende des Wildwuchses beim Ummelden will Schwechats Bürgermeisterin Karin Baier: „Dieser Vorstoß ist daher moralisch in Ordnung.“ Dem stimmt Stadtchef Hans Stefan Hintner in Mödling zu: „In anderen Bundesländern ist eine solche Abgabe schon längst üblich.“ Doch die hohe Politik will erst die Auswirkungen im ländlichen Raum sowie im urbanen Wiener Umland diskutieren. Und das erst nach der Landtagswahl. „Warum?“, wundert sich ein Bürgermeister: „Die Zweitwohnsitzer dürfen da ja eh nicht mehr abstimmen“.