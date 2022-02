Paketflut ungebrochen, Post vor DPD und Amazon

Auch im dritten Quartal 2021 war die vom Online-Shopping getriebene Paketflut in Österreich ungebrochen. Mit 68,5 Millionen Paketen wurden erneut deutlich mehr (plus 12,4 Prozent oder 7,6 Millionen) als im Vorjahresquartal zugestellt, geht aus dem nun veröffentlichten vierteljährlichen Post-Monitor der Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH (RTR) hervor. Ein Ende ist nicht in Sicht.