Wiener (26) postete KI-Videos von Polizeibeamten

Was ist echt und was nicht? Der Fortschritt von Künstlicher Intelligenz, die für jedermann zugänglich ist, macht das immer schwerer zu unterscheiden. Besonders in den sozialen Netzwerken finden sich massenhaft Videos von Politikern, Stars und Co., die Dinge sagen oder machen, die so gar nicht passiert sind. Und im Dezember 2024 reihte sich da eine Strecke von TikTok-Videos von Wiener Polizisten ein.