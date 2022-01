Omikron: Chinas Angst vor Paketen aus dem Ausland

Dass die chinesischen Behörden, mit dem Ziel einer Null-Covid-Politik vor Augen, mitunter sehr drastische Maßnahmen erlassen und diese auch exekutieren, hat sich in der Vergangenheit bereits gezeigt. So dürfen in Cluster-Gebieten Bewohner ihre Wohnungen und Häuser nicht mehr verlassen, immer wieder werden Millionenstädte komplett abgeriegelt und deren Bevölkerung durchgetestet. In der Nacht werden Straßenzüge desinfiziert. Hintergrund sind auch die bevorstehenden Olympischen Winterspiele in Peking. Die Regierung will unter allen Umständen verhindern, dass die Corona-Pandemie das Sportevent erheblich stört.