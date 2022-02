Von 40 Jahren Arbeit bleiben nur 15 Euro am Tag

Fixkosten schlucken Großteil der Pension

Damit muss die auf 46 Quadratmetern in einem Gemeindebau in Hietzing lebende Frau jeden Monat auskommen: „Zuerst war noch etwas Erspartes da, aber das ist längst aufgebraucht“, sagt die gelernte Büro- und Speditionskauffrau, die jeden Cent umdrehen muss, damit die Rechnung zum Monatsende stimmt. Auch angesichts der steigenden Fixkosten, die bei Frau P. bei mehr als 660 Euro im Monat liegen. In der „Krone“ wird sie in den nächsten Wochen darüber berichten, wie sich das Leben mit den verbleibenden rund 440 Euro im Monat bzw. rund 15 Euro am Tag ausgeht - oder eben auch nicht.