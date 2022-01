Werden Corona-Regeln in der Schule entschärft?

Derzeit gilt an den Schulen eine sogenannte Sicherheitsphase - befristet sind die darin enthaltenen Regelungen bis 27. Februar, also dem Ende der letzten Semesterferien-Staffel. Unter anderem müssen alle Schülerinnen und Schüler unabhängig vom Impfstatus dreimal pro Woche testen, mindestens einmal mittels eines PCR-Tests (ab 7. Februar bzw. in Wien schon jetzt zweimal). Außerdem ist die Präsenzpflicht ausgesetzt - Eltern können ihre Kinder also auch ohne ärztliches Attest entschuldigen.