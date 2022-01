Covid-Spitalsaufenthalt erhöht Sterberisiko enorm

Infektion nicht glimpflich

Das Ergebnis, wie in „PLOS Medicine“ zu lesen ist: „Das Gesamtrisiko, für eine (neuerliche, Anm.) Spitalsaufnahme oder den Tod war in der Gruppe nach Covid-19 höher (um den Faktor 2,22, Anm.) als in der Allgemeinbevölkerung (ohne diese Erkrankung, Anm.), aber etwas geringer als nach einer Influenza (Faktor 0,95). Die Gesamtsterblichkeitsrate aus allen Ursachen war am höchsten in der Covid-19-Gruppe (um den Faktor 4,82) im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung und höher als in der Kontrollgruppe der Influenzakranken (Faktor 1,74).“