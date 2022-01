Corona: Wien stemmt sich gegen „echte“ Lockerungen

Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) unterstützt die Linie der Bundesregierung, die vorerst weiter an der mittlerweile heftig umstrittenen 2G-Regel im Einzelhandel und in der Gastronomie festhält. Doch wenn man keinen neuerlichen Lockdown in genannten Bereichen wolle, dann seien Schutzmaßnahmen weiterhin sinnvoll, sagte Hacker am Donnerstag. Gänzlich anders sehen das - neben NEOS und FPÖ - einige Ländervertreter. Die gesamtstaatliche Krisenkoordination GECKO tagt am Freitagnachmittag.