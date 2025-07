„Da stimmt etwas nicht in unserem System!“

Jährlich flüchten 3000 in Frauenhäuser

Österreich, so Rösslhumer, leiste immer noch zu wenig, um Frauen zu schützen und Täter zu stoppen. Man habe sich mehrfach dazu verpflichtet, alles zu tun, um Frauen und Kinder vor Diskriminierung und Gewalt zu schützen, zu unterstützen – und das individuell und bestmöglich. Jährlich müssten trotzdem etwa 3000 Frauen und Kinder vor Peinigern in eines der 33 Frauenhäuser des Landes flüchten. Daher fordert sie einen radikalen und fundamentalen Wandel in der Gesellschaft und mehr als Lippenbekenntnisse der Politik. Konkret will sie einen Masterplan der Gewaltprävention – davon, dass alle an einem Strang ziehen, sei man „noch weit entfernt“.