Treues Weibchen blieb bei ihrem Gefährten

Gleichzeitig kontaktierten sie die von der Tierschutzorganisation „Vier Pfoten“ geführte Eulen- und Greifvogelstation Haringsee. Der dort stationierte leitende Tierarzt Dr. Hans Frey, machte sich, ausgerüstet mit Fangnetz und Transportboxen, umgehend auf den Weg. Es gelang ihm, beide Schwäne einzufangen und in die Station zu bringen. Das Schwanen-Männchen hat nach Ersteinschätzung eine Verletzung am rechten Fuß - ob es sich um eine Prellung oder einen Bruch handelt, wird sich nach einem Besuch an der Veterinärmedizinischen Universität heute abklären.