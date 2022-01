Bei Kellerparty: Freund wegen 10 Euro verprügelt

„Ich kann mich an fast nichts mehr erinnern“, meinte der Angeklagte (20) in Innsbruck vor Gericht. Man habe sich zuvor in einer Tankstelle mit Bier und einer Flasche Wodka eingedeckt und sich in einem Keller betrunken. Mehr als zwei Promille hatte der bislang unbescholtene Tiroler laut Alko-Test schließlich im Blut.