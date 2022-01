„Für eine bundesweite Lösung“

Doch dieser Tage äußert sich nun auch Bundesliga-Vorstand Christian Ebenbauer zum Thema. Er fragt sich, warum sonst nur in Norwegen ab der dritten Leistungsstufe im Fußball so in die Breite gegangen wird und denkt laut über eine Reform durch den ÖFB nach. „Endlich kehrt auch oben mal Einsicht ein“, atmet Seekirchen-Boss Feldinger durch. Der weiß: „36 Einzelinteressen so wie hier im Westen unter einen Hut zu bringen, ist eine echte Sisyphus-Aufgabe.“