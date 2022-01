Zukunftsforscher: „Alle Öffis könnten gratis sein“

Welche Eckpfeiler einer Stadt sind von der Teuerung betroffen?

Das Leben in den Städten wird generell teurer, vor allem beim begrenzten Wohnraum. Der strategische Vorteil von Städten wird bei den Kosten aber schnell zum Nachteil. Die Angebote und Formate in Gastronomie, Freizeit und Kultur orientieren sich meist an einer kaufkräftigen Klientel. Vor allem für Junge und geringer Qualifizierte wird leistbares Wohnen zum Hauptproblem. Städte mit einem hohen Anteil an kommunalen Wohnungen, wie Wien, haben da definitiv einen Vorteil …