Niederösterreich setzt wieder auf Wohnzimmer-Tests

„Haben Sie einen Moment Geduld“, war am Donnerstag auf der Homepage der Novogenia-Labore zu lesen. Wegen erhöhten Anfrageaufkommens kam es zu virtuellen Warteschlangen. Ein Indiz dafür, wie sehr die Coronatest-Systeme derzeit an ihre Grenzen stoßen. In den Semesterferien soll der Höhepunkt der Welle erreicht sein. Bis zu 12.000 tägliche Fälle drohen dann in Niederösterreich.