Hammerpreise: Suzuki Jimny bereits Sammlerstück!

Bei Markteinführung war der Suzuki Jimny in der gar nicht so schlecht ausgestatteten Basisversion „Pure“ ab 18.000 Euro zu haben, heute findet man Exemplare mit 10.000 oder 20.000 Kilometer am Tacho zum Teil um 30.000 Euro und mehr, wie eine kurzer Blick ins Internet ergeben hat. Das Online-Portal Carvago hat für Deutschland sogar einen Wertzuwachs von 100 Prozent ermittelt.