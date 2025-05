„Ein Wahnsinn, ein Traum!“ Aaron Gruen fix bei WM

Seine interessante Vita, gepaart mit dem großen sportlichen Erfolg, führte auch dazu, dass er am Dienstag Gast bei Barbara Stöckl im ORF ist. Deshalb befindet sich Aaron Gruen zu einem Blitzbesuch in Österreich. Im TV ist der Marathon sicher nur ein Thema am Rande. Denn Aaron Gruen hat viel zu erzählen. Er hat auch mit 26 (!) Jahren bereits zwei Studien (Musik und Chemie) abgeschlossen und hat vom Herbst an einen Platz fürs Medizin-Studium in Harvard sicher.