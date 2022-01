20-Jähriger Drogenmix injiziert: 6,5 Jahre Haft

Das Drogendrama ereignete sich bereits in der Nacht von 24. auf den 25. November 2020. In einem Hochhaus im Welser Stadtteil Wimpassing rang eine 20-Jährige neben ihrem Verlobten mit dem Tod. Erstickte am Ende an Erbrochenem. Der 26-Jährige holte erst am Folgetag die Rettung. Als die Helfer in der Wohnung des Paares eintrafen, war die junge Frau bereits leblos.