Akku löst Brand in Firma aus: Keine Verletzten

Einsatz für die Florianijünger in Pfaffenhofen in Tirol (Bezirk Innsbruck-Land) am Montag! In einer Firma kam es vermutlich wegen eines Akkus zu einem Feuer. Nach rund eineinhalb Stunden hieß es „Brand aus“. Personen wurden zum Glück nicht verletzt. Am Gebäude entstand ein Sachschaden.