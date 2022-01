Knie spinnt nimmer - noch nicht bei 100 Prozent

Brasilo-Spieler am Prüfstand

Während der Bräutigam in spe (Mitte Juni wird geheiratet) in der Europa League in fünf von sechs Spielen in der Startelf stand, gelang ihm das im Herbst in der Liga nur fünfmal. „Ich bin ehrgeizig, möchte am liebsten immer spielen. Aber wir haben viele Spiele gehabt. Da verstehe ich auch den Trainer, wenn er rotiert“, gibt’s von Ljubic kein böses Wort. Dafür ist er auch zu wohlerzogen. Bis 2023 hat er bei Sturm (bei den Amateuren steht ein brasilianischer Offensivspieler am Prüfstand) noch Vertrag. An einen vorzeitigen Abgang verschwendet er keinen Gedanken. „Ich fühl mich wohl, bin zufrieden. “