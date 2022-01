21-Jährige prallte mit Pkw gegen Hausfassade

Eine 21-jährige Pkw-Lenkerin ist in der Nacht auf Sonntag in Pill im Tiroler Bezirk Schwaz gegen eine Hausfassade geprallt. Die junge Frau hatte zuvor auf der mit Schnee bedeckten Weerberg Landesstraße die Kontrolle über das Fahrzeug verloren. Bei dem Unfall wurden sie selbst und eine 24-jährige Mitfahrerin verletzt. Beiden wurde mit der Rettung in das Krankenhaus Schwaz eingeliefert. Am Pkw und an der Hausfassade entstand jeweils schwerer Sachschaden.