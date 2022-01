Krokodilhaus für „Schnappi“ und „Pancho“ geöffnet

Krokodilhaus reakiviert

Doch dazu kam es zum Glück nicht: Tierschutz Austria reaktivierte nach Bekanntwerden der Problematik das ehemalige Krokodilhaus in Vösendorf, Bezirk Mödling, um „Schnappi“ und „Pancho“ ein artgerechtes Zuhause zu bieten. Aber es kam noch besser für Urani: In Obdach in der Steiermark fand sie einen geeigneten Ort für ihre Tiere und ihren Verein. Zusammen mit ihren beiden Kindern, einem Pferd, Eseln, Ziegen, Eichhörnchen und mehr geht es auf einen Hof, auf dem bereits andere Tiere leben.