Lippenbekenntnisse | Hart und zart

Hart und zart. Seit fast schon zwei Jahren zählt man in Österreich die täglich neu an Corona Infizierten. Gestern hat man es nicht geschafft, ein Ergebnis zu liefern. Nur so viel ist klar: Die Zahl ist hoch. Und ebenfalls klar ist: Diese Zahl nicht liefern zu können ist auch eine Bankrotterklärung. Noch dazu an einem so speziellen Tag wie dem gestrigen, dem Tag, an dem im Parlament das wohl heikelste Vorhaben der jüngeren Vergangenheit zur Debatte und Abstimmung stand: das Gesetz zur Impfpflicht. Letztlich stimmten 137 Mandatare für und nur 33 gegen die Impfpflicht. In der heutigen „Krone“ titeln wir dazu: „Harte Debatte, zarte Einführung“. Wobei sich viele sicher sind: die Einführung könnte so „zart“ ausfallen, dass sie gar keiner spürt. Und sich nicht einmal die Impfquote erhöht …